Банк «Открытие»: роста цен на медь можно ожидать не ранее второй половины следующего года

Котировки меди колеблются в узком диапазоне $7 900-$8 200 за т на фоне ожиданий продолжения государственной поддержки экономики КНР при одновременном росте вероятности дальнейшего ухудшения экономической активности в основных регионах потребления.

Несмотря на опасения за текущий спрос, фундаментальные факторы рынка меди остаются сильными. Его участники продолжают оценивать существенное расширение дефицита меди после 2025 г., при этом S&P Global предполагает, что в среднесрочной перспективе динамика цен и спроса на металл будут напоминать динамику рынка нефти в 2000-2007 гг. Основным драйвером выступает тренд на электрификацию транспорта и создание под него соответствующей инфраструктуры, а также поддержка ВИЭ в условиях высокой стоимости энергоносителей. В частности, в рамках сценария «Нулевых выбросов к 2050 г.» S&P Global прогнозирует рост спроса на медь после 2035 г. до 50 млн т против текущего уровня в 25 млн т. В этих условиях агентство ожидает дефицита предложения меди на уровне 20% спроса, который начнет формироваться после 2025 г. даже в случае существенного увеличения загрузки мощностей и роста коэффициентов выбытия и собираемости медного лома.

Также значительный вклад в дефицит металла внесет сокращение предложения на фоне снижения содержание меди в руде, сокращение инвестиционной привлекательности и задержки в принятии решений по инвестициям в новые проекты или расширение действующих.

При этом мы предполагаем, что ухудшение инвестиционного климата может оказать меньшее влияние. Согласно последним заявлениям министра финансов Перу, рост налогов на добычу полезных ископаемых будет отложен, чтобы поддержать рост производства на фоне падающих цен. Правительство Перу планирует и дальше стимулировать расширение добычи металлов в стране, при этом увеличивая расходы на социальные нужды. Таким образом, руководство страны стремится поддержать темпы роста экономики в ожидании мировой рецессии.

По мнению «Открытие Research», на цены окажет существенное влияние не факт дефицита металла, а попытки его покрытия за счет добычи дополнительных объемов меди с более высокой себестоимостью, увеличения использования лома и снижения дисконтов при его закупке, вложения в проекты с низкой рентабельностью в более устойчивых юрисдикциях. При этом высокие требования ESG-политики постепенно также будут выражаться в увеличении издержек добычи металлов.

В данных условиях «Открытие Research» ожидает появления устойчивого восходящего тренда в ценах на медь во второй половине 2023 г. с постепенным ростом среднегодовых значений котировок до $9000/т к 2025-2026 гг.

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