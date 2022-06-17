Банк «Открытие» снизил до 11% ставки по кредитам для МСБ

Ставка по возобновляемой кредитной линии и овердрафту снижена до 11,5%. Предприниматели – клиенты банка «Открытие» – могут получить средства на любые цели без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели – 15.

Также для малого и среднего бизнеса действует экспресс-кредитование на сумму до 10 миллионов рублей. Такой кредит можно получить полностью дистанционно.

Заявку на кредиты банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).