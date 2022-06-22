Банк «Открытие» снизил до 9% ставку для бизнеса по программе 1764

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51441

Процентная ставка снижена по кредитам для предпринимателей в рамках программы Минэкономразвития, утвержденной постановлением Правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года (программа 1764). Компании малого и среднего бизнеса могут получить льготные средства на оборотные и инвестиционные цели.

В рамках программы максимальная стоимость кредита равна значению ключевой ставки ЦБ РФ плюс 2,75 процентного пункта, то есть ставка для клиента составляет 12,25%. Банк «Открытие» предлагает нестандартную ставку по данной программе – 9% годовых.


Кредиты на пополнение оборотных средств или на цели инвестиций доступны микропредприятиям на сумму до 200 млн рублей, малому бизнесу – до 500 млн рублей, а предприятия среднего бизнеса смогут получить до 1 млрд рублей. Также микропредприятия – действующие клиенты банка «Открытие» – могут получить льготный кредит по ставке 13% годовых на сумму до 10 млн рублей для развития предпринимательской деятельности, акцептовав предложение-оферту в интернет-банке.


Максимальный срок кредитования по инвесткредитованию составляет 120 месяцев, по оборотному – 12 месяцев, для кредитов на развитие предпринимательской деятельности – 36 месяцев.


Льготные кредиты доступны субъектам МСП, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях экономики: производстве, переработке, металлургии, здравоохранении, образовании, транспорте и других.


Банк «Открытие» участвует в программе 1764 с момента ее запуска и вошел в ТОП-3 банков по объему выдачи таких кредитов.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51441

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined