Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 7,5%

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Банк «Открытие» снова первым на рынке отреагировал на очередное снижение ключевой ставки Банка России и уже третий раз за последние полтора месяца улучшил условия по кредитам наличными. Клиентам «Открытия» уже доступно оформление кредита на любые цели по одной из самых выгодных ставок на рынке — от 7,5%* годовых.

С конца апреля — прошлого снижения минимальной ставки до 9,9% годовых — спрос на продукт продолжал уверенно расти. Количество заявок на кредиты наличными в банке «Открытие» в апреле 2022 года увеличилось на 40% по сравнению с мартом, объемы выдач за тот же период удвоились.


«Мы снова первыми на рынке, вслед за решением Банка России о снижении ключевой ставки, улучшили условия по кредитам наличными. В марте мы не предполагали, что в самом ближайшем будущем заемщикам станут доступны такие низкие ставки. Уверен, что новые условия будут особенно интересны нашим клиентам с учетом отпускного и дачного сезона», - отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».


Максимальная сумма кредита наличными в банке «Открытие» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно в офисе «Открытия» и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.


Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.


*с учетом страхования


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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