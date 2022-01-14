Банк «Открытие»: треть жителей Урала уменьшили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом

Большинство потратили на новогодние праздники не более 20 тысяч рублей. Почти четверть отказались от участия в праздничных массовых мероприятиях из-за пандемии COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 1% опрошенных отправились встречать Новый год за границу. 13% отметили приход 2022 года в гостях у друзей. По традиции абсолютное большинство жителей Урала – на сей раз 82% - встречали Новый год дома со своей семьей. В кафе или поездках по России никто из участников опроса, проживающий в регионах УрФО, наступление нового года не встречал. 34% уральцев потратили на новогодние праздники больше денег, чем в прошлом году. Из них 8% намного больше. Треть респондентов (34%) заявили, что их расходы остались примерно такими же, как во время встречи 2021 года. 31% потратили меньше денег, чем год назад. Из них 14% намного меньше.

Большинству жителей УрФО новогодний стол обошелся в сумму не более 10 тыс. рублей – так ответили 76% респондентов. Из них в 5 тыс. уложились 28% участников опроса. Каждый пятый (18%) заплатил от 10 до 20 тысяч рублей. 5% - от 20 до 30 тысяч, 1%- свыше 30 тысяч рублей. Более половины опрошенных уральцев (55%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. 23% отказались из-за ковида от участия в массовых новогодних мероприятиях., 22% - от поездок в другие регионы России или за границу. 6% рассказали, что заболели на праздники.

На проведение самих новогодних каникул большинство жителей округа потратили не более 20 тыс. рублей. При этом каждый пятый (21%) смогли уложиться в 5 тыс. рублей, 52% - в сумму от 5 до 20 тысяч рублей. 14% погуляли на 20-30 тысяч рублей. 11% потратили в новогодние каникулы от 30 до 50 тысяч рублей, 2% - от 50 до 100 тысяч. Свыше этой суммы на Урале на отдых в начале январе не решился никто.

* Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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