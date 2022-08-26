Банк «Открытие»: три четверти (73%) жителей Урала не чувствуют дефицита новых фильмов в условиях ограничений

До марта 2022 года несколько раз в месяц каждый десятый житель округа посещал кинотеатр несколько раз в месяц, еще 16% - минимум раз в месяц. Несколько раз в год ходили в кино почти половина (47%) опрошенных, вообще не ходят в кино – 26% уральцев. После марта 2022 года посещаемость кинотеатров начала существенно снижаться.61% участников опроса сообщили, что с этого времени еще ни разу не были в кино, 23% - посетили кинотеатр раз в несколько месяцев, 10% - были на киносеансе не реже одного раза в месяц и только 6% жителей Урала сказали, что посещали кинотеатр чаще, чем один раз в месяц.

При этом подавляющее большинство уральцев не испытывают дефицита новых фильмов в условиях ограничений, введенных западными прокатчиками и сервисами: 34% ответили на это с абсолютной уверенностью, 39% признались, что скорее нет. 27% опрошенных в определенной степени почувствовали нехватку новых фильмов. 55% респондентов заявили, что не будут смотреть в кинотеатрах показ старых фильмов при отсутствии иностранных премьер. При этом 37% опрошеных готовы смотреть и пересматривать в кинотеатрах старые фильмы, а 9% уже воспользовались такой возможностью.

При этом большинство жителей УрФО не готовы пользоваться пиратскими сервисами для просмотра не вышедших в российский прокат иностранных фильмов, лишь 45% сообщили, что использовали такую возможность и намерены дальше делать это, а 40% - заявили, что будут ожидать возможности легального просмотра киноновинок, еще 15% отметили, что не интересуются новыми фильмами. Отсутствие концертов иностранных артистов также мало беспокоит жителей Урала - 41% опрошенных сообщили, что и раньше не ходили ни на какие концерты, еще 29% - продолжают слушать и смотреть любимых иностранных артистов в интернете. 13% опрошенных заявили, что им вполне достаточно оставшихся российских артистов. При этом сожалеют об отсутствии иностранных артистов и надеются на то, что у них скоро появится возможность снова приезжать к нам, 17% жителей округа.

*Опрос проводился с 15 по 22 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.

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