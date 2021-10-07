Банк «Открытие» централизовал и модернизировал процессы взаимодействия с Бюро кредитных историй

Он консолидирует все данные кредитных историй заемщиков банка и позволяет осуществлять форматирование и проверку их корректности, а также отправку в разные бюро кредитных историй и последующий анализ информации от бюро. Решение позволит повысить качество сервиса, который банк предоставляет клиентам на основе данных БКИ, а также сократить время отправки сведений в БКИ с 5 до 2 рабочих дней в соответствии с требованиями регулятора.
– "Контроль Кредитных Историй" разработан и внедрен собственными ресурсами банка на целевой платформе Java в связке с базой данных Oracle. «In-house» разработка позволит банку в будущем оперативно и гибко изменять процедуры взаимодействия с бюро кредитных историй с целью повышения качества клиентской информации, –сообщил Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента разработки учетных и аналитических систем банка «Открытие».
– Реализация проекта длилась полтора года. Предварительно мы определили задачи, точки роста системы и интеграционную архитектуру целевого решения. Банк взаимодействует с несколькими БКИ и форматы предоставления данных у каждого бюро уникальны. При этом в банке данные, необходимые для отправки в БКИ, живут в двух учетных и в четырех фронт-офисных системах, что потребовало дополнительной интеграции. Мы минимизировали ресурсы на поддержку процессов взаимодействия с БКИ, повысили надежность системы, ускорили точность и скорость взаимодействия. Решение позволяет увеличить долю автоматических контрольных и корректирующих процедур, предшествующих отправке сведений в БКИ, – рассказал Алексей Шкунов, вице-президент, директор департамента проверки клиентов банка «Открытие».
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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