Банк «Открытие»: цены на алюминий отскочили от тринадцатилетнего максимума

Котировки алюминия снизились на 6,4% от тринадцатилетнего максимума $3 025/т, достигнутого 10 сентября 2021 г. Снижение цен происходило на фоне ожидания публикации данных по инфляции в США, высокое значение которой могло усилить вероятность сворачивания программы выкупа активов ФРС США уже в этом году.

Несмотря на то, что данные по инфляции в итоге оказались ниже уровней опросов аналитиков, цены продолжили снижение под воздействием сокращения спекулятивной активности. При этом одним из факторов послужило постепенное уменьшение влияния переворота в Гвинее на участников рынка. Как показали данные по итогам недели при новом руководстве Гвинеи, горнодобывающие компании не столкнулись с какими-то серьезными проблемами и сбоями в поставках бокситов. Однако глубокую отрицательную коррекцию ожидать не стоит на фоне сообщений из Китая, где власти продолжают ограничивать производство алюминия.

В краткосрочной перспективе фактор Китая (в 2020 г. обеспечил порядка производство 57% алюминия в мире) после завершения коррекции может даже привести к новому витку роста цен. По итогам 8 мес. 2021 г. за счет мер правительства КНР по сдерживанию производства объем выпуска алюминия снизился в этой стране на 2,33 млн т. В Китае многие предприятия по выпуску алюминия столкнулись с требованием сократить объемы производства для снижения выбросов и сокращения потребления электроэнергии. Так, в провинции Юньнань (Yunnan), где располагаются около 10% алюминиевых мощностей, из-за низкой выработки на ГЭС руководство провинции распорядилось снизить объемы производства алюминия до уровня августа 2021 г. или ниже.

Тем не менее, начало сворачивания программы выкупа активов ФРС США в текущем году станет серьезным фактором к сжатию спекулятивной премии в цене алюминия, что обеспечит снижение цены на металл к более обоснованным фундаментальным уровням. Эти уровни определяются балансом спроса-предложения, а также издержками на производство 1 тонны алюминия. «Открытие Research» ожидает, что к концу 2021 г. цены останутся на высоком уровне в диапазоне $2300-$2500 за т, однако в 2022 г. уровень колебания цен может снизиться до $2100-$2300 за т по мере восстановления предложения металла и запуска новых производственных мощностей.

В более долгосрочной перспективе цены вернутся к восходящему тренду на фоне роста издержек производства и ускорения темпов роста спроса на металл по сравнению с предложением.

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