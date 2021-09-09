Банк «Открытие»: цены на алюминий слишком бурно отреагировали на события в Гвинее

Переворот в Гвинее в понедельник шестого сентября спровоцировал рост цен на алюминий на 1,5% до $2 767 за т к уровню закрытия в пятницу, однако влияние данного фактора на волатильность котировок и их динамику вряд ли окажется долгим. По данным USGS, Гвинея производит порядка 22% бокситов в мире и обладает 25% мировых ресурсов этого сырья, поэтому события, способные нанести ущерб поставкам из этой страны, могут коснуться всего рынка алюминия. Однако большинство международных компаний, добывающих бокситы и другие ресурсы, уже сообщили об отсутствии каких-либо существенных сбоев в производственных процессах из-за смены власти в стране.

Конечно, нашлись компании, которые поспешили намекнуть, что определенные риски поставок из Гвинеи могут существенно вырасти в перспективе. Главным образом подобные сообщения поступили от тех участников рынка, чьи издержки превышают средние значения и, следовательно, они в наибольшей степени заинтересованы в росте цен на алюминий, чем в снижении беспокойства своих инвесторов.

Что касается непосредственно ситуации с операционной активностью, то новые лидеры страны в переходный период установления своей власти, вероятно, будут рассчитывать на стабильность источников доходов. Более того, для большинства международных горнодобывающих компаний с активами по всему миру подобный инцидент не первый, и они уже давно научились снижать и хеджировать свои риски работы в странах с нестабильной политической обстановкой.

Проводятся параллели с ситуацией в Мьянме, где некорректно считается, что аналогичный переворот привел к сбоям в поставках олова. Однако, во-первых, большая часть олова производится в части страны, которая де-факто была неподконтрольна центральному правительству Мьянмы. Во-вторых, влияние на сбои в большей степени оказало увеличение заболеваемости COVID-19 в регионе, что могло отразиться на экспорте в Китай (основной потребитель олова из Мьянмы).

С учетом этого, наиболее вероятный сценарий для Гвинеи – это сохранение высоких показателей добычи в текущем году.

Несмотря на то, что на очень короткий период риски для производителей алюминия действительно выросли (пока новые власти не определили свою позицию в отношении горнодобывающих компаний), реакция цен на алюминий на произошедшие события была чрезмерной. Столь серьезную волатильность для одного дня можно объяснить только тем, что рынок ждет новых поводов и «историй» для того, чтобы агрессивно реализовывать избыточную ликвидность.

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