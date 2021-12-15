Банк «Открытие»: уходящий год назвали удачным 53% жителей Урала

Больше половины жителей Уральского федерального округа – 56% считают, что для них лично 2021 год оказался не хуже, чем 2020-й. Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем – это отметил каждый второй житель округа. Худшей чертой уходящего года 55% уральцев назвали ограничения из-за COVID-19.

45% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 8% очень удачным. Для 39% уходящий год был скорее неудачным, а еще 8% назвали его худшим. В сравнении с прошлым годом, 2021-й оказался лучше для каждого третье жителя Урала, хуже – для 26%. Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители Урала чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (51%), в целом по стране так ответил лишь 41% участников опроса. На втором месте – гармония в личных отношениях (32%), также значимым для уральцев была возможность хорошо отдохнуть (24%) и появление нового хобби (20%). 17% ничего позитивного в уходящем году не отметили. Омрачили 2021 год для жителей округа (также открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) ограничения в связи с пандемией (55%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (34%), невозможность путешествовать (30%) и снижение доходов (26%). 21% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. 11% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

С финансовой точки зрения 2021 год стал благоприятным для каждого третьего жителя Урала – 31% респондентов указали на то, что их финансовое состояние резко (7%) или незначительно улучшилось (24%). Еще 29% не почувствовали на себе влияния этого года. У 33% уральцев финансовое положение незначительно ухудшилось, 7% сообщили, что их доходы совсем пропали совсем или сократились критически. Несмотря на последнее, за кредитами в 2021 году обратились 33% респондентов. Наиболее популярным кредитным продуктом (можно было давать несколько ответов) стал кредит наличными – так ответили 20% респондентов, еще 17% оформили кредитную карту ипотечные кредиты и кредит для развития бизнеса взяли 1% участников опроса. 60% уральцев не инвестировали в 2021 году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее, 20% открыли банковский вклад, 18% - накопительный счет, 10% покупали акции и облигации, ПИФы и недвижимость выбрали по 5% опрошенных.

Лишь 26% жителей УрФО удалось попутешествовать в 2021 году. 16% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 15% - из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (36%). Из тех 26%, которым все же удалось совершить поездки в 2021 году, 87% путешествовали исключительно по России, 13% удалось побывать за рубежом. При этом 40% путешествовавших по России и 67% выезжавших за рубеж сумели сделать это всего один раз за год.