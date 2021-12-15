Банк «Открытие»: уходящий год назвали удачным 53% жителей Урала

Больше половины жителей Уральского федерального округа – 56% считают, что для них лично 2021 год оказался не хуже, чем 2020-й. Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем – это отметил каждый второй житель округа. Худшей чертой уходящего года 55% уральцев назвали ограничения из-за COVID-19.
45% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 8% очень удачным. Для 39% уходящий год был скорее неудачным, а еще 8% назвали его худшим. В сравнении с прошлым годом, 2021-й оказался лучше для каждого третье жителя Урала, хуже – для 26%. Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители Урала чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (51%), в целом по стране так ответил лишь 41% участников опроса. На втором месте – гармония в личных отношениях (32%), также значимым для уральцев была возможность хорошо отдохнуть (24%) и появление нового хобби (20%). 17% ничего позитивного в уходящем году не отметили. Омрачили 2021 год для жителей округа (также открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) ограничения в связи с пандемией (55%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (34%), невозможность путешествовать (30%) и снижение доходов (26%). 21% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. 11% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.
С финансовой точки зрения 2021 год стал благоприятным для каждого третьего жителя Урала – 31% респондентов указали на то, что их финансовое состояние резко (7%) или незначительно улучшилось (24%). Еще 29% не почувствовали на себе влияния этого года. У 33% уральцев финансовое положение незначительно ухудшилось, 7% сообщили, что их доходы совсем пропали совсем или сократились критически. Несмотря на последнее, за кредитами в 2021 году обратились 33% респондентов. Наиболее популярным кредитным продуктом (можно было давать несколько ответов) стал кредит наличными – так ответили 20% респондентов, еще 17% оформили кредитную карту ипотечные кредиты и кредит для развития бизнеса взяли 1% участников опроса. 60% уральцев не инвестировали в 2021 году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее, 20% открыли банковский вклад, 18% - накопительный счет, 10% покупали акции и облигации, ПИФы и недвижимость выбрали по 5% опрошенных.
Лишь 26% жителей УрФО удалось попутешествовать в 2021 году. 16% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 15% - из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (36%). Из тех 26%, которым все же удалось совершить поездки в 2021 году, 87% путешествовали исключительно по России, 13% удалось побывать за рубежом. При этом 40% путешествовавших по России и 67% выезжавших за рубеж сумели сделать это всего один раз за год.
- *Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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