Банк «Открытие» улучшил условия начисления процентов на остаток по картам для пенсионеров

По новым условиям клиенты будут получать до 5% годовых, ранее ставка составляла 4%. Максимальный порог начисления увеличен с 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

Первую выплату процентов по обновленным условиям клиенты получат уже 30 июня.

Пенсионерам, получающим пенсионные зачисления на дебетовые и зарплатные Opencard «Мир», доступны также дополнительные привилегии: кешбек до 2% (до 3% для премиальных клиентов), снятие наличных без комиссии в любом банкомате, льготы по стоимости уведомлений по карте (sms – 59 рублей, push pro – 59 рублей, push – 0 рублей), бесплатный сервис «Пенсионный консьерж».

Подробнее об условиях обслуживания пенсионеров можно прочитать сайте банка .

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).