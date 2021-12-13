Банк «Открытие» упростил заказ документов для предпринимателей

В «Бизнес-портале» – интернет-банке «Открытия» для малого и среднего бизнеса – упрощен онлайн-заказ целого ряда документов. Пользователи интернет-банка теперь могут сменить период оплаты комиссий онлайн и настроить по выбору списание через 1, 3, 6 или 12 месяцев. Перейти на новый тариф они также могут без посещения офиса.
Заказывать документы онлайн стало еще проще через форму «Заказ документов». На «Бизнес-портале» можно оформить справки по форме банка, счета-фактуры за услуги банка, копии карточки образцов подписей и оттиска печати, справки по индивидуальной форме и другие документы. Их можно получить электронно, с усиленной квалифицированной электронной подписью или без, в офисе банка или доставкой курьером.
Зарплатные клиенты теперь могут подключить в интернет-банке бесплатную услугу «Частичное исполнение ведомости». С ней банк не отклонит зарплатные ведомости даже если в них есть ошибки и зачислит зарплату на карты сотрудников с верными данными.
Кроме того, банк подготовил для пользователей «Бизнес-портала» акцию «Миллион для бизнеса». Если совершить покупки на сумму от 40 000 рублей по бизнес-карте Visa до 31 декабря 2021 года, можно выиграть 1 миллион рублей на развитие бизнеса. Карту можно заказать онлайн. В акции участвуют пластиковые и виртуальные бизнес-карты Visa банка «Открытие», независимо от даты выпуска.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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