Банк «Открытие» в полтора раза повысил лимит экспресс-кредита для предпринимателей

Экспресс-кредит на срок от 6 до 36 месяцев в банке «Открытие» оформляется полностью дистанционно по онлайн-заявке на сайте или в «Бизнес-портале». Ответ по заявке приходит клиенту через СМС-уведомление, средства зачисляются на его счет в банке. Залога и поручительств не требуется, при этом страховки и комиссии по этому продукту отсутствуют.

Оставить заявку на кредит и подробнее узнать о его условиях можно на сайте банка .

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).