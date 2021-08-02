Банк «Открытие»: во втором полугодии можно ожидать укрепления рубля

К началу августа курс рубля опустился ниже отметки 73 к доллару и 87 – к евро, вернувшись на уровни начала июля. Во втором полугодии мы ожидаем укрепления курса рубля по бивалютной корзине, главным образом за счет притока капитала после окончания цикла ужесточения монетарной политики Банком России. Помимо высокого купонного дохода, инвесторов будет привлекать возможность получения положительной рыночной переоценки, когда ставки пойдут вниз. Сдерживать позитивное влияние притока капитала может постепенное ухудшение счета текущих операций в части объемов импорта. Положительное влияние высоких цен на нефть при этом будет не столь велико в силу действия бюджетного правила.

При этом на фоне ожидаемого укрепления доллара укрепление рубля будет носить более выраженный характер по отношению к евро, чем к американской валюте. На конец года мы ожидаем курс 72-73 к доллару и 83-84 к евро. Если же курс евродоллара останется на тех же уровнях, рубль к доллару может достичь диапазона 70-71. Однако инвесторам нужно быть готовым к традиционной повышенной волатильности на валютном рынке, связанной с наступлением различных непредвиденных событий.