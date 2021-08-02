Банк «Открытие»: во втором полугодии можно ожидать укрепления рубля

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48846

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

К началу августа курс рубля опустился ниже отметки 73 к доллару и 87 – к евро, вернувшись на уровни начала июля. Во втором полугодии мы ожидаем укрепления курса рубля по бивалютной корзине, главным образом за счет притока капитала после окончания цикла ужесточения монетарной политики Банком России. Помимо высокого купонного дохода, инвесторов будет привлекать возможность получения положительной рыночной переоценки, когда ставки пойдут вниз. Сдерживать позитивное влияние притока капитала может постепенное ухудшение счета текущих операций в части объемов импорта. Положительное влияние высоких цен на нефть при этом будет не столь велико в силу действия бюджетного правила.


При этом на фоне ожидаемого укрепления доллара укрепление рубля будет носить более выраженный характер по отношению к евро, чем к американской валюте. На конец года мы ожидаем курс 72-73 к доллару и 83-84 к евро. Если же курс евродоллара останется на тех же уровнях, рубль к доллару может достичь диапазона 70-71. Однако инвесторам нужно быть готовым к традиционной повышенной волатильности на валютном рынке, связанной с наступлением различных непредвиденных событий.

  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48846

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined