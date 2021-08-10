Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости

Банк «Открытие» вошел в топ-3 банков по объему выданных кредитов на готовое жилье в июне, по данным аналитического отчета ДОМ.РФ и Frank RG.
В июне 2021 года «Открытие» выдал более 1,7 тысяч ипотечных кредитов на вторичном рынке на общую сумму 5,6 млрд рублей.
Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва (24% - 1,48 млрд рублей), Санкт-Петербург (14% - 752 млн рублей) и Краснодар (5% - 278 млн рублей).
В банке «Открытие» ипотеку на готовое жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, с суммой кредита до 50 млн рублей. Максимальный срок кредитования - до 30 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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