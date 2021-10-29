Банк «Открытие» вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов

Она вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания на российском банковском рынке. Оценка премиального обслуживания в банках проводилась по параметрам, объединённым в восемь категорий. Суммарный балл по всем категориям составлял 1 000 баллов. Распределение суммарного балла по категориям и параметрам производилось на основе результатов проведенного анкетирования клиентов банков.
В рамках исследования «Premium banking в России 2021» аналитики Frank RG изучили продуктовое наполнение 15 премиальных программ, проанализировали клиентские предпочтения и уровень удовлетворенности премиальным обслуживанием, сравнили функциональное наполнение интернет-банка, мобильного приложения, инвестиционного приложения для премиальных клиентов, оценили уровень сервиса в банках на этапе первичного консультирования клиента и последующего премиального обслуживания в течение трёх месяцев.
По всем этим параметрам программа «Открытие Премиум» вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания.
– Эта престижная награда – признание усилий всей нашей команды. Мы смогли предложить своим клиентам не только общепринятые для рынка сервисы и привилегии: выгодную программу лояльности, бесплатные проходы в бизнес-залы, консьерж-сервис, но и профессиональную поддержку в вопросах инвестирования и роста личного капитала. Мы в банке говорим, что наш статус «Премиум» нельзя купить – это знак признательности клиентам за их выбор и доверие. «Открытие» не только оказывает своим клиентам всестороннюю поддержку в повседневной жизни, но и стремится стать для них личным финансовым советником, – говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка «Открытие».
Все клиенты банка со статусом «Премиум» получают:
- повышенный кешбэк до 3% на все покупки;
- повышенную доходность по вкладам и накопительным счетам;
- до 12 бесплатных визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;
- до 8 AirBack в год (100% кешбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);
- бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи;
- профессиональное управление инвестициями экспертами банка;
- до 30% скидки на страхование, включая КАСКО;
- консьерж-сервис, бесплатные юридические и медицинские консультации, а также ряд других преимуществ.
Ранее Opencard банка «Открытие» была признана лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов, став лауреатом одной из главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021.
С полным перечнем привилегий и условиями премиального обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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