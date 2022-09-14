Банк «Открытие» возвращает кешбэк до 2% за все покупки с 1 октября

Теперь, оплачивая покупки пластиковой картой «Открытия», клиенты смогут получать:

увеличенный базовый кешбэк 1,5% за все покупки;

кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса «Плюс».

Для клиентов, выбравших до 8 августа 2021 года любимую категорию «МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта», кешбэк будет начисляться следующим образом:

1% за все покупки + 2% за покупки в выбранной категории;

1% за все покупки + 3% за покупки в выбранной категории при поддержании статуса «Плюс».

Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов без статуса от 150 до 3000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Плюс» — до 5000 бонусных рублей.

Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка .

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).