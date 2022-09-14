Банк «Открытие» возвращает кешбэк до 2% за все покупки с 1 октября

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Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС. C 1 октября держатели карт Opencard будут получать до 2% кешбэка за все покупки и до 4% по любимым категориям.

Теперь, оплачивая покупки пластиковой картой «Открытия», клиенты смогут получать:

  • увеличенный базовый кешбэк 1,5% за все покупки;
  • кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса «Плюс».

Для клиентов, выбравших до 8 августа 2021 года любимую категорию «МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта», кешбэк будет начисляться следующим образом:

  • 1% за все покупки + 2% за покупки в выбранной категории;
  • 1% за все покупки + 3% за покупки в выбранной категории при поддержании статуса «Плюс».

Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов без статуса от 150 до 3000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Плюс» — до 5000 бонусных рублей.


Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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