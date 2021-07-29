Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы

Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию центр обработки данных для компаний финансовой группы «Открытие». Консолидированный дата-центр поможет обеспечить адаптивность инфраструктуры к росту бизнеса, снизить стоимость владения вычислительными мощностями и повысить доступность ИТ-сервисов.
Ключевой задачей проекта стал переход от разрозненной инфраструктуры к единому решению на базе собственного высокодоступного и централизованного дата-центра. До начала работ вычислительные мощности компаний группы — банка «Открытие», управляющей компании «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», страховой компании «Росгосстрах», Росгосстрах Банка и других — размещались на 35 территориально распределенных серверных площадках. Новый дата-центр в Москве на Окской 13 стал вторым целевым высокодоступным центом обработки данных и поможет завершить объединение ранее разрозненного оборудования и сервисов. Целевая архитектура ЦОД позволит банку «Открытие» и компаниям группы эффективнее управлять ИТ-ресурсами с помощью единой службы эксплуатации и централизованных инструментов мониторинга и контроля.
— Высокая скорость и непрерывность бизнес-процессов — один из приоритетов развития нашей ИТ-инфраструктуры, и важным этапом ее эволюции стало строительство собственного дата-центра. Консолидация инфраструктуры ускорит внедрение новых финансовых сервисов и повысит доступность и надежность существующих приложений. Дата-центр полностью готов к быстрому росту бизнеса и клиентского спроса, — сообщил старший вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры Андрей Иващенко.
Решение, спроектированное и реализованное с участием центра банковских технологий ИТ-компании «Инфосистемы Джет», дает возможность оперативно масштабировать доступные мощности под потребности компаний группы и вводить в эксплуатацию новые машинные залы для размещения стоек с серверным оборудованием.
Построенный ЦОД занимает 4 тысячи кв. м. и имеет максимальную вместимость в 422 стойки, из которых сейчас установлено 192. Серверные стойки размещаются в четырех независимых машинных залах, двух помещениях ввода внешних линий связи, кроссовых и обслуживающих помещениях. Оборудование в них обеспечено бесперебойным электроснабжением по схеме резервирования 3/2N и хладоснабжением по схеме N+1.
— Этот проект стал самым масштабным в нашей практике создания дата-центров. За 12 месяцев мы провели весь комплекс работ и реализовали решение, соответствующее высоким требованиям динамичного и высококонкурентного финансового рынка. В будущем дата-центр позволит без влияния на бизнес-процессы производить бесшовные изменения инфраструктуры, наращивать ресурсы, производить обслуживание и ремонт, — отмечает Владимир Писемский, руководитель отдела продаж центра банковских технологий «Инфосистемы Джет».
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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