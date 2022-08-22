Банк «Открытие» выдал более 2 млрд кредитов малому бизнесу Свердловской области

Кредитный портфель МСБ банка «Открытие» в Свердловской области на 1 июля 2022 года составил 6,54 млрд рублей. С начала года портфель банка остается стабильным, существенно не изменяясь. При этом объем оформленных малым бизнесом региона кредитов во втором квартале 2022 года достиг 1,4 млрд рублей – почти вдвое выше результатов второго квартала 2021 года.

Основным драйвером кредитования малого и среднего бизнеса стали многочисленные программы государственной поддержки предпринимателей. Так в Свердловской области доля льготных кредитов в общем объеме выдач превысила 40% от общего объема выдач. Наиболее популярной среди клиентов-предпринимателей «Открытие» в регионе стало финансирование по программе льготного кредитования Минэкономразвития 1764.

Напомним, в банке «Открытие» клиенты могут получить финансирование по программам: ПСК-Инвестиции, Программа льготного кредитования на приобретение приоритетной для импорта продукции по ПП 895, МСХ, Зонтичное поручительство Корпорации МСП и Гарантия Корпорации МП, Программа Минцифры по ПП 1598, Программа льготного кредитования системообразующих организаций промышленности и торговли по ПП 393, Льготное кредитование инвесторов в сфере туризма по ПП 141.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).