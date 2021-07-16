Банк «Открытие» выплатил две трети суммы возмещения вкладчикам «Энергомашбанка»

Банк «Открытие» выплатил страховое возмещение по вкладам почти семи тысячам клиентов санкт-петербургского «Энергомашбанка».

По данным на 15 июля, сумма выплаченного возмещения составила более 6,2 млрд. рублей. Это 68% от общего объёма обязательств, который должен возместить банк «Открытие» вкладчикам «Энергомашбанка».

Частным клиентам денежные средства выплачиваются в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента могут быть переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке «Открытие». Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке «Открытие» сейчас одни из самых привлекательных на рынке – до 6% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете «Моя копилка». Также банк предлагает моментально оформить дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием, кэшбэком до 3% на все покупки и оплатой ЖКХ в мобильном приложении.

Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. «Открытие» предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции «Тест Драйв» - 3 месяца бесплатного обслуживания при подключении пакета услуг «Свой бизнес». Также юридические лица могут разместить в банке «Открытие» средства на депозите по повышенной ставке. Процентную ставку и другие условия по вкладам можно уточнить в любом отделении банка.

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Санкт-Петербурге «Энергомашбанка» 9 июня 2021 года в связи с полной утратой капитала. «Энергомашбанк» занимал 145-е место по размеру активов в российской банковской системе и входил в систему страхования вкладов.

Банк «Открытие» начал выплаты вкладчикам «Энергомашбанка» с 21 июня. Частные клиенты и юридические лица могут обратиться за выплатой возмещения в 47 отделений банка, расположенные в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке «Открытие», можно ознакомиться здесь (https://cdn.open.ru/storage/files/asv_energo.pdf).

Всего за выплатой возмещения в банк «Открытие» могут обратиться порядка 11,3 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым будет выплачено в общей сложности 8,9 млрд рублей, а также 1,2 тыс. юридических лиц, которым должно быть выплачено 256 миллионов рублей.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).