Банк «Открытие» выплатил две трети суммы возмещения вкладчикам «Энергомашбанка»

Банк «Открытие» выплатил страховое возмещение по вкладам почти семи тысячам клиентов санкт-петербургского «Энергомашбанка».
По данным на 15 июля, сумма выплаченного возмещения составила более 6,2 млрд. рублей. Это 68% от общего объёма обязательств, который должен возместить банк «Открытие» вкладчикам «Энергомашбанка».
Частным клиентам денежные средства выплачиваются в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента могут быть переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке «Открытие». Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке «Открытие» сейчас одни из самых привлекательных на рынке – до 6% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете «Моя копилка». Также банк предлагает моментально оформить дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием, кэшбэком до 3% на все покупки и оплатой ЖКХ в мобильном приложении.
Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. «Открытие» предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции «Тест Драйв» - 3 месяца бесплатного обслуживания при подключении пакета услуг «Свой бизнес». Также юридические лица могут разместить в банке «Открытие» средства на депозите по повышенной ставке. Процентную ставку и другие условия по вкладам можно уточнить в любом отделении банка.
Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Санкт-Петербурге «Энергомашбанка» 9 июня 2021 года в связи с полной утратой капитала. «Энергомашбанк» занимал 145-е место по размеру активов в российской банковской системе и входил в систему страхования вкладов.
Банк «Открытие» начал выплаты вкладчикам «Энергомашбанка» с 21 июня. Частные клиенты и юридические лица могут обратиться за выплатой возмещения в 47 отделений банка, расположенные в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке «Открытие», можно ознакомиться здесь (https://cdn.open.ru/storage/files/asv_energo.pdf).
Всего за выплатой возмещения в банк «Открытие» могут обратиться порядка 11,3 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым будет выплачено в общей сложности 8,9 млрд рублей, а также 1,2 тыс. юридических лиц, которым должно быть выплачено 256 миллионов рублей.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
- В соответствии с п. 1 ст. 852 ГК РФ Банк вправе изменять размер процентов за пользование денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента в одностороннем порядке. Порядок ввода в действие и процедура уведомления клиентов о таком вводе в действие Ставок и Условий закреплен в Правилах открытия и обслуживания текущих банковских счетов физических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» (п. 4.2.4 действующей редакции).
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