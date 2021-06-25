Банк «Открытие» выплатил треть страхового возмещения вкладчикам «Энергомашбанка»

За первые четыре дня банк «Открытие» как банк-агент АСВ выплатил порядка 2,7 млрд рублей клиентам «Энергомашбанка», что составляет 30% от общего объема страхового возмещения.

Клиенты могут обратиться за выплатой возмещения в 44 отделения банка, расположенные в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке «Открытие», можно ознакомиться здесь (https://cdn.open.ru/storage/files/asv_energo.pdf). На сайте банка организована предварительная запись на посещение офисов, что позволяет клиентам существенно сэкономить свое время.

Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке «Открытие». Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке «Открытие» сейчас одни из самых привлекательных на рынке – до 5,3% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете «Моя копилка»*. Также банк предлагает моментально оформить дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием, кэшбэком до 11% и оплатой ЖКХ в мобильном приложении.

Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. «Открытие» предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции «Выгодное начало - 2 месяцев бесплатного обслуживания при подключении пакетов услуг «Быстрый рост», «Свой бизнес», «Весь мир» или «Большие планы». Также юридические лица могут разместить в банке «Открытие» средства на депозите по повышенной ставке. Процентную ставку и другие условия по вкладам можно уточнить в любом отделении банка.

Банк «Открытие» стал одним из победителей конкурса АСВ по отбору банков-агентов для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам «Энергомашбанка» (г. Санкт-Петербург). Всего «Открытие» выплатит порядка 12,4 тыс. вкладчикам около 9,2 млрд рублей.