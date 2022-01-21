Банк «Открытие» выпустил карту с уникальным дизайном для Уральской ассоциации туризма

Карта выпускается в рамках зарплатного проекта для сотрудников компаний, членов ассоциации и предлагает владельцу все преимущества зарплатной карты OpenCard.

Презентация новой карты состоялась 20 января на первом в этом году заседании правления Уральской ассоциации туризма. В настоящее время карта выпускается на 2 платёжных платформах Visa и «МИР». Для получающих заработную плату на эту карту ее обслуживание будет полностью бесплатным. Помимо этого зарплатные клиенты «Открытие» смогут без комиссий совершать переводы в мобильном и интернет банке, снимать наличные в любом банкомате в России, а также получать cashback с любой покупки до 2,5%. Бонусными рублями, заработанными в виде кэшбэка, возможно компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, а также получить повышенную ставку по накопительному счету.

«Карта с собственным дизайном – это дополнительный элемент привлечения внимания, возможность подчеркнуть особый статус клиента банка. Все пользователи карты получают полный набор преимуществ банковских карт «Открытия»: повышенные ставки по вкладам, льготные условия по кредитным продуктам», - отметила управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

«Презентация карты совпала с запуском очередного этапа программы туристического кэшбэка по путешествиям по России. Напомню, при оплате туристических услуг картой МИР в период с 18 января по 12 апреля (а само путешествие можно совершить до 30 апреля), можно получить кешбэк до 20% от стоимости тура. По нашей карте к этому можно еще добавить бонусы от банка «Открытие», - добавил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.