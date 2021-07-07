Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне

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Автор которого - победительница конкурса молодых художников Анастасия Митякова.

На open.ru и в отделениях банка стал доступен выпуск лимитированной линейки Opencard Visa в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой.


Банк «Открытие» и Visa совместно с художником Максом Гошко-Даньковым провели конкурс на лучший дизайн Opencard. Цель конкурса – дать возможность молодым художникам и любым творческим людям проявить себя, продемонстрировать свои таланты, создав уникальный кастомизированный продукт для банка. Победителем стала Анастасия Митякова из Санкт-Петербурга, набравшая наибольшее суммарное число голосов на сайте и оценочной креативной комиссии конкурса. Анастасия получила грант 100 тысяч рублей.


Концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка – открытость и инновационность.


Стоимость выпуска карты в новом дизайне – 399 рублей. Комиссия списывается единожды при выпуске. Обслуживание бесплатно.


Все остальные условия – обычные для Opencard:

  1. кэшбэк до 3% на все покупки;
  2. скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;
  3. доход до 4,5% годовых по счёту «Моя копилка».
  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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