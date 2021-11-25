Банк «Открытие» вышел на индийский рынок золота

Банк заключил первые сделки по продаже золота на индийском рынке. Золото продано со значительной премией к европейскому рынку. Ранее, в августе этого года, банк наладил эффективное сотрудничество с индийскими партнерами, что позволило «Открытию» реализовать на индийском рынке около 40 тонн российского серебра. Условия продажи серебра и золота в Индии гораздо выгоднее по сравнению с европейскими и российскими.
География реализации российского золота и серебра в Индии обширна. Слитки пользуются высоким спросом в Ченнае, Ахмедабаде, Калькутте, Агре и Мумбае. Индия – второй крупнейший потребитель золота в мире после Китая. Причем на индийскую ювелирную отрасль приходится около 70% всего объема потребляемого золота. Объем добычи этого металла в Индии не высок, что обуславливает премии индийского рынка по сравнению с российским и европейским.
В планах «Открытия» – дальнейшее развитие торговли золотом и серебром с Индией, банк будет направлять туда партии металла в периоды повышенного спроса. Кроме Индии, банк продает золото и серебро в Армении и Великобритании, а также планирует выйти на рынок драгметаллов Швейцарии.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Загрузка комментариев