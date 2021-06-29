Банк «Открытие» выступил организатором дебютного размещения «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения пятилетних облигаций АО «Атомэнергопром» серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей.
Денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика». Выпуск получил независимое заключение от «Эксперта РА» о соответствии принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
Сбор заявок инвесторов проходил 22 июня 2021 г. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен на уровне 7,70 – 7,80% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд рублей спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей. Переподписка позволила эмитенту снизить ставку купона и установить финальный купон на уровне 7,50% годовых. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также розничные инвесторы.
– Мы рады выступить организаторами дебютного выпуска зеленых облигаций АО «Атомэнергопром», который стал знаковым событием для локального долгового рынка и установил «зеленый» ориентир для российских корпоративных заемщиков. Уверены, что успешное размещение и высокий интерес инвесторов к этому выпуску обеспечат дополнительный импульс для развития ESG инструментов на российском рынке, – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Организаторами размещения выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
- Выпуск включен в Сектор устойчивого развития, сегмент зеленых облигаций на Московской бирже.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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