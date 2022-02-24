Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска биржевых облигаций «Автодора»

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-004P-05 со сроком обращения 1 год, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72,350900 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 18 февраля 2022 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 140 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 1 год, что соответствовало значению не выше 11,63% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 11,60% годовых.

«Несмотря на то, что сбор заявок проходил в условиях повышенной волатильности на рынке, предложение компании привлекло диверсифицированный спрос со стороны широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие и страховые компании, а также розничных инвесторов. Выпуск облигаций «Автодора» стал третьей рыночной сделкой из нефинансового сектора на локальном долговом рынке в этом году», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выступили: банк «Открытие», Газпромбанк, ВТБ Капитал, МКБ, БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.