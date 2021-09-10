Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 г., общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,60% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.

Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

«Достигнутый результат в очередной раз подтвердил высокую оценку безупречного кредитного качества компании, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала»», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 8 сентября 2021 года.

Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в группу компаний X5 Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для X5 Group на российском рынке облигаций. X5 Group – ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель» и предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекресток, 5Post и Около.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.