Банк «Открытие» выступил партнером «Всероссийского дня поля – 2021»

На «Дне поля» банк «Открытие» представит продукты и решения для агропромышленного сектора, поделится своим опытом реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие», выступит в деловой программе форума с аналитическим обзором рынка сельхозпродукции и макроэкономической ситуации.

– Банк «Открытие» впервые выступает партнером такого крупного отраслевого мероприятия для агропромышленного сектора России. При этом сельское хозяйство и предприятия переработки сельхозпродукции являются для нас одними из приоритетных и перспективных направлений в работе. «Открытие» сотрудничает с множеством компаний из этого сектора, у нас есть опыт и компетенции по разработке специальных банковских продуктов, ориентированных на агрокомплекс, – отметила Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

В 2021 году «Всероссийский день поля» состоится в смешанном формате: участники смогут посетить выставку и мероприятия деловой программы как оффлайн, так и онлайн. Все мероприятия пройдут в селе Кадниково Свердловской области на базе КСК «Белая лошадь». На «Дне поля» будут представлены более 40 экспонентов из 20 регионов России. В рамках выставки на 80 тыс. кв. метрах разместятся демонстрационные павильоны, участки-полигоны для показа новых образцов сельскохозяйственной техники, экспериментальные делянки с сельхозкультурами. Главным гостем форума станет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который проведет пленарное заседание, посвященное стратегическим ориентирам в растениеводстве на 2021 год. Организаторы планируют, что выставку посетят не менее 10 тыс. человек.