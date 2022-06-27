Банк «Открытие»: юбилейный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае посетили 8 тысяч человек

В течение трех дней, с 23 по 25 июня, в Барнауле и Косихе проходили творческие встречи с поэтами и писателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Алтайского края, творческая лаборатория молодых поэтов, для участников и гостей фестиваля была подготовлена насыщенная концертная программа. Также состоялось возложение цветов к памятнику русского и белорусского народов «Алтай-Хатынь».

Одним из центральных событий фестиваля стала презентация программы «Музыкально-поэтический диалог: Роберт Рождественский – Марина Цветаева» с участием вокальной группы ViVA, солистки театра Геликон-опера Лидии Святозаровой, симфонического оркестра краевой филармонии. Новый музыкальный проект в краевой филармонии представил уроженец Алтайского края, продюсер и исполнитель Александр Балыков. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Также в рамках фестиваля прошла презентация нового сборника стихов Рождественского «Избранное», который был подготовлен в рамках губернаторского издательского проекта. Были представлены новые выставки из фонда Государственного музея истории литературы и культуры Алтайского края «Первые 10 мгновений в вечности… (к 10-летию Мемориального музея Р.И. Рождественского)» и концептуальная выставка «Письмо в XXХ век: Роберт Рождественский о прошлом и будущем». Состоялась церемония награждения лауреатов третьей творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».

В Косихе в рамках фестиваля была показана программа, приуроченная к 10-летию Мемориального музея Рождественского, рассчитанная на всех почитателей таланта и творчества великого поэта.

По словам старшего вице-президента банка «Открытие» Натальи Смирновой, многие в банке знакомы с творчеством Роберта Рождественского и восхищаются его талантом. «Поддержка событий в сфере искусства всегда была неотъемлемой частью социально-культурной политики банка. И нам особенно приятно, что с этим фестивалем нас связывают очень личные отношения. Это партнерство помогает всем нам стать гуманнее, добрее, человечнее», - отметила Наталья Смирнова.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).