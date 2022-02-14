Банк «Открытие»: за год удвоилось количество уральцев, отмечающих День святого Валентина

В прошлом году лишь 24% уральцев планировали отмечать праздник и дарить подарки. При этом количество тех, кто готов потратить на подарок от 1000 рублей выросло также почти вдвое. Таковы результаты опроса* об отношении россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» к Дню святого Валентина (Дню всех влюбленных) 14 февраля.

Категорически против праздника, так как считают его чуждым для нашей страны, выступили в этом году 15% участников опроса, что почти вдвое ниже показателей прошлого года – тогда таких было 28%. Также в два раза – с 15% до 6% в 2021 и 2022 годах соответственно - сократилось и число тех, кто не отмечает праздник, так как не имеет второй половинки. Люди явно соскучились по праздникам за время пандемии.

Лишь 14% респондентов не подарят в этот день любимым ничего. Еще 12% считают достаточным подарком свою любовь, а 4% ограничатся «валентинкой». При этом 13% готовы потратить на подарок до 1000 рублей, 25% планируют уложиться в бюджет от 1000 до 3000 рублей, еще столько же – считают, что подарок обойдется в сумму более 3000 рублей. Для сравнения, в прошлом году большинство опрошенных – 32% планировали ограничиться своей любовью в качестве подарка. А потратить более 3000 рублей были готовы лишь 15% жителей Урала.

Идеи феминизма в отношениях пока не пользуются популярностью у большинства россиян: 77% мужчин и 66% женщин полагают, что на первом свидании в кафе или ресторане должен платить мужчина. Для 9% мужчин и 20% женщин не имеет значения, кто будет оплачивать первый романтический ужин. 11% мужчин и 12% женщин считают, что расходы в таком случае должны распределяться поровну. В прошлом году этой точки зрения придерживались 26% женщин и 9% мужчин.

Лучшим местом для первого свидания 42% опрошенных считают кафе или ресторан, 31% - за первое свидание на свежем воздухе. Для 14% место первого свидания не имеет значения. 8% выбрали лучшим местом для завязывания отношений театр, кинотеатр или поход на концерт. Проводить первое свидание дома готовы 4%, в ночном клубе 1%. И никто не высказался за первое свидание в режиме онлайн с учетом пандемии.

Омикрон и вызванные им рекорды заражений не напугали жителей Урала. 84% заявили, что не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о вакцинации. Из них 38% считают, что это неприлично, еще 33% не станут требовать на первом доказательств отсутствия ковида или наличия вакцинации, потому что не боятся заболеть сами. Наконец, 14% сами имеют свидетельство о вакцинации и считают, что это позволяет им не требовать доказательств от партнера.

Доля тех, кто будет интересовать ковидным статусом партнера на первом свидании, за год, с момента аналогичного опроса, проведенного банком в 2021 году, выросла вдвое – с 8 до 16%. В 2022 году 11% потребуют от партнера доказательств отсутствия ковида, поскольку иначе не смогут провести свидание в кафе, ресторане, кинотеатре или театре. И еще 5% сделают это из соображений защиты здоровья.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 6-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.