Банк «Открытие» зафиксировал ставку по кредиту наличными для всех на уровне 8,9%

Кредит наличными в банке «Открытие» можно оформить на сумму до 5 млн рублей на срок до 5 лет. Фиксированная ставка для всех клиентов составит 8,9% годовых. Получить деньги можно на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов.

Оформив кредит, заемщик получит дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием и кешбэком, которым можно компенсировать часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой может быть доставлена в любое удобное заемщику место.

«Пока рынок ожидает очередного снижения ключевой ставки, мы уже сделали кредит наличными на любые цели еще более выгодным для заемщиков. Больше не будет никаких «от», клиенты получат ту ставку, которая заявлена банком. Кредит по ставке 8,9% — одно из самых привлекательных предложений на российском рынке, а простота и скорость оформления позволят получить деньги буквально за считанные минуты», — говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Кредитование» банка «Открытие».

Подать заявку на кредит можно как онлайн — на сайте open.ru, в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия». Решение банк примет за 3 минуты.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка .

*с учетом страхования. Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).