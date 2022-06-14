Банк «Открытие» заменит иностранных роботов российскими

В штаб-квартире банка «Открытие» на Большой Ордынке состоялась встреча лидеров цифровой трансформации бизнеса на тему импортозамещения RPA-систем. В мероприятии приняли участие российские интеграторы GlowByte, iFellow, ООО «ЦТР «Некст», DM Solutions; вендоры Primo RPA, PIX Robotics, Sherpa RPA; промышленные компании ПАО «Газпромнефть», ООО «Центр корпоративных решений», ГМК «Норильский никель»; эксперты банка «Открытие» и «Альфа-банка», а также представители телеком-компаний ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком».

«В планах «Открытия» конвертировать более 400 роботов, перевести созданную отказо- и катастрофоустойчивую архитектуру на российские технологические решения», - сообщила в ходе мероприятия старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина. По ее словам, в мае банк «Открытие» завершил пилотные проекты с ведущими вендорами отечественных платформ RPA (Primo, Sherpa, PIX, Robin) и в ближайшее время определится с выбором компании-партнера.

По результатам исследования отечественных платформ RPA, которое банк «Открытие» провел в апреле-июне 2022 года, российские RPA-системы имеют достаточный функционал для роботизации процессов низкого и среднего уровня сложности для решения банковских задач. У некоторых ведущих отечественных систем есть модули, которые позволяют конвертировать роботов из иностранных в российские решения. Это может упростить проекты многих российских банков, совершающих аналогичную миграцию. Точками роста отечественных платформ эксперты банка назвали производительность работы и сокращение требований к комплектующим для компьютеров - сейчас отечественные аналоги работают медленнее зарубежных и, при прочих равных условиях, требуют больше лицензий и мощностей серверного оборудования.

По мнению члена правления банка «Открытие» Светланы Емельяновой, для того, чтобы качество продуктов и сервиса российских вендеров оперативно достигли международного уровня, нужен открытый диалог. Поэтому банк «Открытие» собрал и планирует собирать на одной площадке ключевых игроков, крупных интеграторов и отраслевых лидеров RPA для обмена опытом и решения приоритетных задач импортозамещения, стоящих перед российским бизнесом.

С необходимостью такого постоянного диалога согласились директор ООО «ЦТР «Некст» Михаил Верисов, управляющий директор Primo RPA Михаил Иванов, CTO PIX Robotics Кирилл Серов, а также другие участники. Они отметили интересные выступления участников встречи, высокий уровень конкретики, качество цифрового анализа, обмен практическим опытом - в отличие от многих крайне общих докладов на конференциях.

«На данный момент миграция парка ранее роботизированных процессов является одной из важнейших задач в финансовом и других секторах. Инструменты для переноса роботов на российские платформы определенно необходимы, поскольку позволяют существенно ускорить миграцию в условиях жестких дедлайнов», - отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию DM Solutions Александр Ярмарков.

По мнению руководителя практики RPA iFellow Глеба Леонова, банк «Открытие» применяет правильный, хотя и редко используемый на практике подход к жизненному циклу робота, когда постоянно мониторится экономическая эффективность каждого отдельного проекта и оперативно принимаются решения об остановке неэффективных (убыточных) роботов: «Этот подход позволяет решить ряд классических проблем RPA: чрезмерное нарастание стоимости поддержки со временем, проблемы пересечения с задачи «большого» ИТ, мотивация бизнеса на постоянный поиск лучших мест для использования роботов». По мнению Глеба Леонова, RPA во многом является точкой входа для других технологий. Поэтому необходимо дополнительно изучить влияние импортозамещения в операционных системах и базах данных, OCR и AI на RPA.

Директор проектов ПАО «Ростелеком» Андрей Руденко отметил в ходе встречи интересный подход к популяризации роботизации среди сотрудников транзакционных подразделений, а также отказоустойчивую резервируемую инфраструктуру банка «Открытие».

«Роботизация, помимо качественных эффектов, позволяет существенно сократить в сегодняшнее нелегкое время затраты на персонал. При этом нужно фокусироваться не на сокращении персонала, а на изменении качества труда и процессов. Роботы должны не заменять сотрудников, а улучшать их жизнь, что реализовано в проекте банка «Открытие». Опыт коллег из «Открытия» в этом вопросе может существенно помочь сотням российских компаний повысить эффективность работы не только без социального негатива, но и с позитивной реакцией сотрудников. Это скорее вопрос инновационной корпоративной культуры, чем просто технологии. Опыт нельзя купить, но можно перенять и эволюционировать до достигнутого в банке «Открытие» уровня зрелости», - отметил коммерческий директор PIX Robotics Вячеслав Мусолов.

Банк «Открытие» с конца 2019 года активно применяет роботов для оптимизации рутинных задач. Это позволяет освободить сотрудников от части рутинных операций и дает им возможность заниматься более творческими и требующими экспертизы задачами. Центр Компетенций RPA, созданный в банке два года назад, способствует развитию и обучению сотрудников, сформировав внутреннее сообщество, целью которого является оптимизация и роботизация процессов. За два года банк роботизировал более 400 процессов в 15 бизнес-подразделениях — розничном блоке, юридическом департаменте, центре ипотечного кредитования, блоке рисков, блоке клиентского сервиса, операционном блоке, департаменте методологии и документационного обеспечения, департаменте проблемных активов, блоке малого и среднего бизнеса и других. В банке применяется гибридный подход: в RPA-сообществе банка есть сотрудники, которые роботизируют процессы параллельно с основной операционной деятельностью и поэтому имеют практический взгляд на то, что можно и нужно роботизировать. Роботизация в банке совмещается с другими технологиями, среди которых технология оптического распознавания (OCR), Process Mining и другие.

В прошлом году проект банка «Открытие» «Масштабирование технологии RPA» стал победителем конкурса «Проект 2021 года» официального сообщества ИТ-директоров России Global CIO в номинации «AI/RPA/IoT» категории «Лучшее решение в предметной области».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).