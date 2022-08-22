Банк «Открытие» запустил накопительный счет в юанях

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Банк «Открытие» предлагает новый накопительный счет «Копилка» в юанях со ставкой 0,5% годовых. Открыть счет клиенты могут только конвертацией в китайскую валюту из долларов США или евро.

Юань в нынешних условиях становится одной из самых привлекательных валют для россиян, а объем биржевой торговли ими в моменте даже превосходит объем сделок с долларами США.


Накопительный счет «Копилка» в юанях позволит клиентам, которые не хотят переводить доллары США или евро в рубли, диверсифицировать сбережения с максимальной выгодой.


У «Копилки» в юанях нет ограничений по минимальному остатку, также без ограничений можно пополнять счет в любое время – конвертацией со счета в долларах США или евро.


Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, а их выплата производится в конце месяца.


Более подробно с условиями накопительного счета «Копилка» в юанях можно ознакомиться на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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