Банк «Открытие» запустил сберегательные продукты с высокой доходностью для новых вкладчиков

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51855

Банк «Открытие» предлагает вклад «Первый» с максимальной ставкой 8% и накопительный счет «Копилка» со ставкой 7,5% годовых для клиентов, ранее не размещавших в «Открытии» крупные суммы.

Рублевый вклад «Первый» оформляется на три месяца. Максимальная ставка по вкладу при получении процентов в конце срока составляет 8% годовых.


Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей, максимальная – 3 млн рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно.

Накопительный счет «Копилка» подойдет для сберегателей, которые хотят разместить средства на короткий срок с возможностью снятия и пополнения без ограничений. Новым вкладчикам, открывшим накопительный счет, предоставляется дополнительная надбавка в размере 1% годовых* к стандартной ставке. Таким образом, доходность счета «Копилка» составляет 7,5% годовых.


Максимальная сумма средств, на которые начисляется надбавка – 3 млн рублей. Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, а их выплата производится в конце месяца.

Предложениями могут воспользоваться клиенты банка, у которых на 31 июля 2022 года на вкладах и накопительных счетах в «Открытии» было размещено не более 50 тысяч рублей.


В поддержку вклада «Первый» стартовала федеральная рекламная кампания на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах с амбассадорами «Открытия» – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.


Оформить новые сберегательные продукты можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в любом офисе «Открытия».


Более подробно с условиями вклада «Первый» и накопительного счета «Копилка» можно ознакомиться на сайте банка.


* надбавка предоставляется в месяц оформления накопительного счета и в течение 2 календарных месяцев после оформления


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51855

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined