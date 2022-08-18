Банк «Открытие» запустил сезонный вклад «Осенний» с повышенной ставкой

Вклад «Осенний» можно оформить на 5 или 7 месяцев, что позволяет зафиксировать повышенную доходность по вкладам на более долгий период. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей, максимальная не ограничена.

Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Более подробно с условиями вклада «Осенний» можно ознакомиться на сайте банка .

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).