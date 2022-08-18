Банк «Открытие» запустил сезонный вклад «Осенний» с повышенной ставкой

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Оформить рублевый сезонный вклад «Осенний» в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты банка до 31 октября включительно. Ставка по вкладу достигает 7% годовых, что выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков.

Вклад «Осенний» можно оформить на 5 или 7 месяцев, что позволяет зафиксировать повышенную доходность по вкладам на более долгий период. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей, максимальная не ограничена.


Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».


Более подробно с условиями вклада «Осенний» можно ознакомиться на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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