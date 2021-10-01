Банк «Открытие» запустил в банкоматах оплату по QR-кодам

Оплата квитанций за государственные и коммунальные услуги по QR-кодам стала доступна в банкоматах банка «Открытие».

Клиенту достаточно авторизоваться по карте в банкомате, в меню выбрать оплату необходимых доступных услуг по QR и поднести напечатанный на квитанции код к считывателю. Оплата по QR-коду доступна также для расчетов с использованием наличных денежных средств.

Система просканирует содержащиеся в QR-коде данные и выведет на экран банкомата список доступных для оплаты услуг, из которых клиент выберет нужную. Вводить платежные реквизиты вручную не надо: они автоматически будут подставлены в форму оплаты на основе считанных данных QR-кода. Клиенту потребуется ввести только сумму платежа и подтвердить операцию. После оплаты банкомат распечатает чек. Если QR-код не распознан или в нем не закодирована необходимая услуга, клиент может внести недостающие реквизиты вручную.

Оплачивая доступные государственные или коммунальные услуги по QR-коду в банкомате, клиенты избегают очередей в кассу и экономят время, а банк – уменьшает нагрузку на кассиров отделения.