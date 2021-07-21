Банк «Открытие»: жители УрФО предпочитают валюту

А каждый пятый (21%) считает оптимальной сберегательной стратегией валютный вклад под любой процент. При этом 52% считают, что сумму гарантированного государством страхового возмещения по вкладам нужно увеличить с нынешних 1,4 миллиона рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Ситуация с пандемией осложнила уральцам выбор доходных инструментов – большая часть (48%) россиян затрудняется дать свой прогноз по изменению ставок вкладов во втором полугодии. Около 30% респондентов уверены, что ставки по вкладам точно не вырастут (16% считают, что ставки будут снижаться). В рост доходности по депозитам на 1-2 процентных пункта верят 6% жителей Урала, на 2-4 п.п. – 9%, более оптимистичны лишь 7% респондентов.

47% опрошенных считают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. Из них только половина полагает, что в настоящий момент вкладываться в валютные вклады выгодней, чем в рублевые. Сторонников сбережений в рубле всего 25%: при этом 23% называют валютные сбережения скорее невыгодными, а 2% - уверены в полной несостоятельности такой идеи как сбережения не в рублях. 28% не смогли определиться со своим мнением относительного того в чем выгоднее копить.

Различается и стратегия сбережений при помощи вкладов. 36% уральцев считают самым выгодным механизмом накопления на вкладе покупку рублей и их размещение под высокий процент на рублевых депозитах.

По мнению половины опрошенных (52%) настало время повысить размер страхового возмещения по вкладам. Из них 24% считают, что действующую с 30 декабря 2014 года сумму 1,4 миллиона рублей нужно увеличить на величину накопленной инфляции за эти годы. Еще 28% выступают за значительное увеличение гарантированной суммы по вкладам. 17% считают, что сумму страхового покрытия по вкладам менять не нужно, 30% затруднились с ответом. При этом 3% выступили за снижение страховой суммы, признав, что у них нет вкладов.

Среди крупных целей, на которые жители УрФО откладывают деньги (можно было давать больше одного варианта ответа) участники опроса чаще всего называли формирование подушки безопасности (30%), улучшение жилищных условий (30%), отпуск или крупные покупки (29%), покупку автомобиля (18%). Только 9% копят или хотят начать копить на будущую пенсию. 14% респондентов заявили, что у них нет денег на накопления.

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие»:

– Опрос подтвердил, что в текущей ситуации роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами. Среди таких продуктов банк «Открытие» предлагает, помимо классического накопительного счета со ставкой 4.5% годовых, широкую линейку ПИФ, профессионально управляемых УК «Открытие», и возможность прямых инвестиций клиента через брокерские счета «Открытие Брокер».