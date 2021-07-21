Банк «Открытие»: жители УрФО предпочитают валюту

А каждый пятый (21%) считает оптимальной сберегательной стратегией валютный вклад под любой процент. При этом 52% считают, что сумму гарантированного государством страхового возмещения по вкладам нужно увеличить с нынешних 1,4 миллиона рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.
Ситуация с пандемией осложнила уральцам выбор доходных инструментов – большая часть (48%) россиян затрудняется дать свой прогноз по изменению ставок вкладов во втором полугодии. Около 30% респондентов уверены, что ставки по вкладам точно не вырастут (16% считают, что ставки будут снижаться). В рост доходности по депозитам на 1-2 процентных пункта верят 6% жителей Урала, на 2-4 п.п. – 9%, более оптимистичны лишь 7% респондентов.
47% опрошенных считают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. Из них только половина полагает, что в настоящий момент вкладываться в валютные вклады выгодней, чем в рублевые. Сторонников сбережений в рубле всего 25%: при этом 23% называют валютные сбережения скорее невыгодными, а 2% - уверены в полной несостоятельности такой идеи как сбережения не в рублях. 28% не смогли определиться со своим мнением относительного того в чем выгоднее копить.
Различается и стратегия сбережений при помощи вкладов. 36% уральцев считают самым выгодным механизмом накопления на вкладе покупку рублей и их размещение под высокий процент на рублевых депозитах.
По мнению половины опрошенных (52%) настало время повысить размер страхового возмещения по вкладам. Из них 24% считают, что действующую с 30 декабря 2014 года сумму 1,4 миллиона рублей нужно увеличить на величину накопленной инфляции за эти годы. Еще 28% выступают за значительное увеличение гарантированной суммы по вкладам. 17% считают, что сумму страхового покрытия по вкладам менять не нужно, 30% затруднились с ответом. При этом 3% выступили за снижение страховой суммы, признав, что у них нет вкладов.
Среди крупных целей, на которые жители УрФО откладывают деньги (можно было давать больше одного варианта ответа) участники опроса чаще всего называли формирование подушки безопасности (30%), улучшение жилищных условий (30%), отпуск или крупные покупки (29%), покупку автомобиля (18%). Только 9% копят или хотят начать копить на будущую пенсию. 14% респондентов заявили, что у них нет денег на накопления.
Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие»:
– Опрос подтвердил, что в текущей ситуации роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами. Среди таких продуктов банк «Открытие» предлагает, помимо классического накопительного счета со ставкой 4.5% годовых, широкую линейку ПИФ, профессионально управляемых УК «Открытие», и возможность прямых инвестиций клиента через брокерские счета «Открытие Брокер».
- *Опрос проведен банком «Открытие» 12-17 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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