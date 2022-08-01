Банк ВТБ и Московский метрополитен запускают подписку «МультиТранспорт Вело» с московским велопрокатом («Велобайк»)

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Банк ВТБ, Московский метрополитен и АО «СитиБайк» запустили тестирование подписки «МультиТранспорт Вело». Теперь жители столицы смогут использовать для удобных передвижений по городу не только общественный транспорт, но и велосипеды сервиса «Велобайк».

Начиная с 1 августа 2022 года каждый желающий может купить «МультиТранспорт Вело» с возможностью безлимитного передвижения на общественном транспорте в зоне «Центральная» и неограниченным количеством поездок на велосипеде сервиса проката «Велобайк» (поездки до 15-ти минут). Стоимость тарифа – 2 399 рублей, срок действия – 30 дней, включая день покупки.


Приобрести «МультиТранспорт Вело» можно в мобильном приложении «Метро Москвы». Проведение взаиморасчётов между транспортными сервисами в данном проекте обеспечивает платформа «Транспортный процессинг», разработанная банком ВТБ. 


«МультиТранспорт» разработан в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Сервис обеспечивает интеграцию различных операторов транспортных услуг и позволяет пассажирам заказывать их услуги в одном приложении по выгодному тарифу. Внедрение концепции делает городской транспорт более привлекательным, что также способствует отказу от использования личного транспорта и оптимизирует городской трафик.


«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем развивать в городе концепцию MaaS (мобильность как услуга), которая объединяет разные виды транспорта в одном мобильном приложении. С новым сервисом «МультиТранспорт Вело» москвичи смогут быстро добираться до остановок общественного транспорта на велосипеде, а также экономить до 25% средств в месяц на оплате проезда. Выгодные и быстрые мультимодальные поездки — это удобная альтернатива личному автомобилю», — отметил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.


«Мы ожидаем высокий спрос на «МультиТранспорт Вело» среди жителей и гостей столицы, так как возможность использования велосипедов как альтернативного способа передвижения по городу в летний период особенно актуальна. Подписка позволяет быстро получить доступ к сервису и пользоваться общественным транспортом и прокатом велосипедов в рамках одной услуги. Совместно с нашими партнерами мы продолжаем работать над расширением опций мультимодальных поездок, чтобы сделать маршруты пассажиров еще более интересными и выгодными», – прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ.

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