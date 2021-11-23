Банк ВТБ выпустил «Культурный гид» по выставке работ Михаила Врубеля в Третьяковской галерее

Новая серия просветительского проекта «Культурный гид» вышла на канале банка в YouTube. На этот раз экскурсию по выставке провел Амбарцум Кабанян, актер театра Мастерская Петра Фоменко. В Новой Третьяковке на Крымском Валу сейчас представлено более 300 экспонатов, среди которых 50 живописных работ и почти 200 листов графики. Работы художника были собраны из 17 музейных и частных собраний. Генеральным спонсором выставки «Михаил Врубель» стал банк ВТБ.

Из нового выпуска «Культурного гида» вы узнаете, за что художника критиковали Альберт Бенуа и Максим Горький, какую роль сыграл Савва Мамонтов в становлении Врубеля и как Надежда Забела стала единственной музой в жизни мастера.

— Мы рады представить новую серию проекта „Культурный гид“ — на этот раз в фокусе незаурядный художник, опередивший свое время. В рамках общебанковской программы „Культурная страна“ ВТБ поддерживает Третьяковскую галерею вот уже почти 20 лет, и за эти годы было реализовано множество уникальных и неповторимых проектов, оставивших след в истории нашей страны. Для нас важна совместная с партнерами работа над сохранением и развитием культурного наследия, поэтому сейчас мы работаем над новыми форматами — например, делаем образовательные видеогиды, которые остаются в доступе на канале банка в YouTube даже тогда, когда временная выставка завершит свою работу, — поделилась Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

— Михаил Врубель — неповторимый, ни на кого не похожий художник, творчество которого при этом знакомо с детства каждому из нас. В его работах много экспрессии и много любви, и вместе с тем во многих работах ощущается предчувствие трагедий, которых будет немало в судьбе художника. В работе над новым выпуском „Культурного гида“ мы с коллегами из музея и банка ставили перед собой задачу помочь зрителю почувствовать необычность выставки, почувствовать ее, проникнуться ею. Я надеюсь, что наша работа вдохновит вас на посещение экспозиции, — поделился впечатлениями от работы над проектом Амбарцум Кабанян, актер театра Мастерская Петра Фоменко.

— Важная особенность системы Врубеля — это то, что никакой мотив не возникал у него из ниоткуда и не исчезал в никуда. Любому мотиву или теме обязательно находилось продолжение или сразу, или через несколько нет. Это то, что в музыке называют сквозными темами или лейтмотивами. И эти лейтмотивы мы пытаемся показать на выставке. Благодаря участию банка ВТБ посетить выставку Михаила Врубеля стало возможно и в онлайн-формате: видеогид не только перенесет зрителей в уникальное пространство экспозиции на Крымском Валу, но и познакомит с жизнью Врубеля через призму его работ, — рассказала Ирина Шуманова, куратор выставки, заведующая отделом графики XVIII — начала XX века Государственной Третьяковской галереи.

Все видео из серии «Культурный гид» можно посмотреть на канале банка ВТБ в YouTube. Выставка «Михаил Врубель» продлится до 8 марта 2022 года.