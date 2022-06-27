Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. Пушкина

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28 июня в здании ГМИИ им. Пушкина на Волхонке открывается выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» - главный проект Пушкинского музея в этом году, продолжающий рассказ о великих династиях московских коллекционеров. Экспозиция, спонсором которой выступает банк ВТБ, объединяет шедевры из разных музеев страны и реконструирует прославленное собрание.

На выставке представлено более 600 экспонатов – это работы Валентина Серова, Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Поля Огюста Ренуара, Клода Моне и других признанных во всем мире мастеров живописи, графики, скульптуры. Многие выставленные работы – признанные шедевры из собраний Пушкинского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Посетители выставки смогут также ознакомиться с архивными материалами, книгами и фотографиями, рассказывающими о формировании коллекции.


Выставка продолжает цикл экспозиций, посвященных династиям московских коллекционеров. В центре внимания – братья Морозовы, влиятельный род промышленников, ставших на рубеже XIX и XX веков знаменитыми коллекционерами французской и русской живописи, представленной лучшими художниками этой эпохи. Экспозиция в Пушкинском музее реконструирует подходы двух братьев к составлению собраний: последовательная и тщательно собранная коллекция Ивана Морозова наследует эклектичному, неоднородному подходу Михаила. Картины распределены по залам так, чтобы отразить историю создания коллекции и ее главные смысловые акценты.


«Выставка коллекции братьев Морозовых в Пушкинском музее позволяет понять логику формирования коллекции, проследить историю ее формирования, увидеть за картинами личность самих братьев и столь разный подход обоих к искусству. Многие произведения, приобретенные Морозовыми, - сегодня признанные шедевры, украшения крупнейших российских музеев. Коллекция – важный этап в истории русского меценатства, традиции которого продолжают жить и сегодня. Банк ВТБ с гордостью поддержал столь значимое событие в культурной жизни нашей страны», - прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.


Выставка продлится до 30 октября 2022 года.


Справка

Банк ВТБ на протяжении многих лет сотрудничает с ГМИИ им. А.С. Пушкина. С 2018 года Банк – генеральный спонсор музея. При поддержке ВТБ в Пушкинском музее реализовано множество уникальных проектов, среди них – выставки «Пикассо & Хохлова», «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина», «Билл Виола. Путешествие души».

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