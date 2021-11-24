Банк ВТБ выступит генеральным партнером театра МХТ им. А. П. Чехова в 2022 году

24 ноября состоялась встреча Константина Хабенского в статусе художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова с труппой театра. Хабенский объявил о намеченных на следующий год репертуарных планах, а также рассказал, что генеральным партнером театра в 2022 году выступит банк ВТБ.

— Осенью этого года банк ВТБ стал генеральным партнером спектакля „Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена“, который мы придумали вместе с режиссером Виктором Крамером. И я рад, что в следующем году сотрудничество Московского Художественного театра имени Чехова и банка ВТБ продолжится и станет более глобальным. Уверен, результатом этого сотрудничества станут новые интересные проекты, — рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский.

«МХТ им. А. П. Чехова — один из самых знаменитых драматических театров Москвы. Банк ВТБ выступает партнером многих ведущих театров России в рамках программы „Культурная страна“, которая нацелена на сохранение и развитие культурного наследия. Мы уверены, что в следующем театральном сезоне коллектив театра под управлением Константина Хабенского удивит и порадует зрителей новыми постановками», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.