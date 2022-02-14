Банку ВТБ повышен рейтинг корпоративного управления

В ходе мониторинга экспертами РИД анализируются такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, а также уровень раскрытия информации. Кроме того, с ноября 2021 года в методику НРКУ были включены новые критерии, связанные с управлением устойчивым развитием и ESG. По мнению экспертов, в ВТБ произошел ряд позитивных корпоративных событий, в том числе в области устойчивого развития, которые повлияли на повышение рейтинговой оценки.

На прошедшем 30 июня 2021 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета банка, в который вошли четыре независимых директора, из их числа определен старший независимый директор. Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям сформированы только из независимых директоров.

Важное событие 2021 года – утверждение стратегии ВТБ в области устойчивого развития, в которой определены стратегические цели по пяти основным направлениям работы: создание финансовых возможностей для повышения качества жизни, вклад в устойчивое развитие экономики, содействие социальному развитию регионов присутствия, благоприятный рабочий климат и поддержка в реализации человеческого потенциала, устойчивое развитие банка.

Среди прочих позитивных изменений системы корпоративного управления были отмечены: расширение компетенции Наблюдательного совета вопросами об утверждении основных направлений деятельности в области устойчивого развития; утверждение новых редакций Кодекса корпоративного управления и Этического кодека банка ВТБ, в которые включены новые нормы, касающиеся приверженности банка принципам устойчивого развития, включая учет ESG-факторов в интегрированной системе управления рисками; включение в состав КПЭ высшего менеджмента показателей, учитывающих ESG-факторы; наличие системы управления ESG-рисками, интегрированной в общую систему управления рисками; реализация банком разнообразных проектов в рамках экологической политики, в том числе концепции «зеленого офиса» и разнообразных инструментов «зеленого финансирования».

Также был отмечен ряд позитивных моментов по компоненту «Права акционеров», среди которых возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств и активное функционирование Консультационного совета акционеров (КСА).

«Мы рады, что наши инициативы по совершенствованию системы корпоративного управления, в том числе внедрению в нее ESG-принципов, были высоко отмечены экспертами РИД. Мы всегда внимательно подходим к результатам оценки банка в Национальном рейтинге корпоративного управления: это позволяет нам понять, где мы находимся сейчас, и наметить точки роста для дальнейшего развития», – отметил Владимир Левыкин, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития – старший вице-президент банка ВТБ.