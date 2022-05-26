Бастрыкин поручил проверить, почему обвиняемых в изнасиловании екатеринбургской школьницы отпустили

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, почему изменилась мера пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Такая информация появилась в официальном telegram-канале Следственного комитета России.

— Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о причинах изменения меры пресечения, — отметили в ведомстве.

Напомним, Следственный комитет по Свердловской области расследует уголовное дело об изнасиловании 15-летней школьницы. Подозреваемыми являются три человека: генерал Рамиль Гилязов, врач Свердловского онкологического диспансера Иван Собачек и Оксана Гортинская.

Ранее стало известно, что девочка познакомилась со взрослыми через telegram. После этого подросток приехала в квартиру, где позже были найдены презервативы, колготки школьницы, бутылка коньяка и наркотики.

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