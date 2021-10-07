Бесплатная экскурсия на трамвае и научные шоу: Екатеринбург отметит День чтения

Свердловская область и Екатеринбург 8 октября отметят День чтения! В рамках ежегодной акции в столице Урала и за ее пределами пройдет масса интересных и бесплатных мероприятий. Делимся НАШЕЙ подборкой с вами. Всего в программе участвует 89 муниципалитетов. События посвятили научно-популярной литературе.

Библиотека имени В.П. Крапивина (ул. Карла Либкнехта, 8)

Здесь в 11.00 состоится торжественное открытие акции, а также пройдет научная шоу-программа "Найди свой путь к науке", а в 12.00 - мастер-класс от "Немузея мусора" по созданию бумаги из макулатуры в домашних условиях. Чуть позже, в 14.00 можно посетить мастер-класс по созданию скетчбука (блокнота) из вторсырья в технике скрапбукинг. Также с 10.00 до 19.00 здесь пройдет сбор новых детских книг, которые позже направят в сельские библиотеки.

Свердловская областная межнациональная библиотека (Академика Бардина, 28)

С 13.00 до 17.00 здесь пройдет еще одно научное шоу "Огонь и лед" и ряд детских мастер-классов и научно-развлекательных квестов "Докопайся до знаний".

Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)

Эта увлекательная экскурсия по городу на трамвае проводится совместно с "Гортрансом", вам расскажут про научные открытия екатеринбуржцев, изобретения в сфере транспорта, а еще - про предсказания писателей-фантастов. Сбылись ли они? Узнаем в 12.00, регистрация на сайте моб.екатеринбург.рф.