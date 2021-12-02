Бесплатно проверить легкие в Екатеринбурге можно будет в течение 5 дней

Врачи Екатеринбурга призывают горожан бесплатно проверить здоровье своих легких. Для этого на протяжении пяти дней в городе будет работать передвижной цифровой пункт рентгенодиагностического кабинета Свердловского противотуберкулезного диспансера.

Пункт "Пульмоэкспересс", где можно сделать флюорографию, будет работать 2 и 3 декабря с 20.00 до 22.00 у торгового центра "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149)., а также с 20 по 22 декабря включительно. Приглашаются все желающие, достигшие 15 лет, обязательно возьмите с собой полис и паспорт. В пункте будут работать пульмонологи, которые проконсультирую горожан по имеющимся проблемам с легкими и сразу же прокомментируют результаты снимка. По снимку врач определит наличие признаков таких заболеваний как туберкулез, пневмония, а также сразу сможет увидеть признаки онкологии.