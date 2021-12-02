Бесплатно проверить легкие в Екатеринбурге можно будет в течение 5 дней

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Врачи, работающие в экспресс-пункте, сразу же прокомментирую результаты снимка и выдадут его вам на руки.

Врачи Екатеринбурга призывают горожан бесплатно проверить здоровье своих легких. Для этого на протяжении пяти дней в городе будет работать передвижной цифровой пункт рентгенодиагностического кабинета Свердловского противотуберкулезного диспансера.


Пункт "Пульмоэкспересс", где можно сделать флюорографию, будет работать 2 и 3 декабря с 20.00 до 22.00 у торгового центра "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149)., а также с 20 по 22 декабря включительно. Приглашаются все желающие, достигшие 15 лет, обязательно возьмите с собой полис и паспорт. В пункте будут работать пульмонологи, которые проконсультирую горожан по имеющимся проблемам с легкими и сразу же прокомментируют результаты снимка. По снимку врач определит наличие признаков таких заболеваний как туберкулез, пневмония, а также сразу сможет увидеть признаки онкологии.

Как представители Общественной палаты Екатеринбурга мы с Ильей Тыщенко, директором ТРЦ "Мегаполис", обсудили возможность и приняли решение о совместной организации акции "Здоровые легкие" для жителей города и области. Описание снимков органов грудной клетки проводится непосредственно в кабинете, это позволяет сразу получить результат, что для многих важно и удобно.

пояснила главврач Противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева.

Особенно актуальна работа пункта сейчас, в пандемию, когда больницы перегружены, и горожанам приходиться сидеть в очереди, а забирать результаты флюорографии только спустя несколько дней. После экспресс-теста вы можете обратиться за дополнительной консультацией в Областной противотуберкулезный диспансер по тел. 220-21-61 по будням с 8-00 до 14-00.

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