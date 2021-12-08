Биопластик из конопли и другое: в Екатеринбурге выбирают стартапы будущего

В Екатеринбурге в рамках общероссийского конкурса "УМНИК" выбирают стартапы будущего, начался финальный этап, на котором молодые ученые, аспиранты и студенты от 18 до 30 лет представят свои разработки. Некоторые из них, например, придумали как сделать биопластик из отходов технической конопли, провести диагностику автомобиля с помощью нейросетей и очистить почву без выемки грунта. Всего в финал прошло 57 работ, а победитель получит грант размером полмиллиона рублей.