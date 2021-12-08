Биопластик из конопли и другое: в Екатеринбурге выбирают стартапы будущего

В Екатеринбурге в рамках общероссийского конкурса "УМНИК" выбирают стартапы будущего, начался финальный этап, на котором молодые ученые, аспиранты и студенты от 18 до 30 лет представят свои разработки. Некоторые из них, например, придумали как сделать биопластик из отходов технической конопли, провести диагностику автомобиля с помощью нейросетей и очистить почву без выемки грунта. Всего в финал прошло 57 работ, а победитель получит грант размером полмиллиона рублей.
Каждый год участники презентуют разработки и технологии, способные стать настоящим прорывом на отраслевых рынках. Мы даем возможность получить первые инвестиции, увидеть плюсы и минусы проекта.
Среди членов жюри будут бизнесмены, сотрудники регионального Минпромторга и Минагропрома, им предстоит выбрать наиболее выгодный для коммерческого использования проект. Победителей объявят в начале следующего года.
- Благодаря федеральной программе Фонда содействия инновациям "УМНИК" с 2007 года более 650 молодых ученых и студентов смогли успешно реализовать свои идеи и получить патенты.
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