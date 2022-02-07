Блогер Варламов раскритиковал главу свердловской полиции из-за способа борьбы с очередями

Урбанист Илья Варламов на своём YouTube-канале раскритиковал руководителя свердловской полиции, который ранее приказал запретить распространять фото очередей из полицейских, которые ожидают приёма в подведомственные медучреждения.
— Руководителю свердловской полиции не понравились снимки огромных очередей из полицейских у ведомственной больницы. Можно было подумать, что Александра Мешкова расстроило, что его сотрудники вынуждены часами простаивать на улицах, но это не так. Генерала возмутило, что снимки попали в СМИ. Разве можно выносить сор из избы? Не будет фотографий, и всё будет хорошо, — отметил Илья Варламов в своём ролике на YouTube.
Тем временем глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых успел ответить блогеру следующим образом:
— Мы живём в демократическом государстве, где по законодательству любому, в том числе так называемым блогерам, не запрещено высказывать свою точку зрения по любой актуальной проблеме. Варламову следовало бы сначала изучить вопрос и официальный документ, в котором разъясняется позиция полиции по этой теме. Нужно, чтобы не уполномоченные лица не вводили в заблуждение несоответствующими действительности комментариями общественность, — отметил полковник Горелых.
Ранее НАША рассказывала об очередях, которые скапливаются во всех больницах города.
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