Более 100 предпринимателей получили квалифицированную электронную подпись в офисах ВТБ в Екатеринбурге

ВТБ выдает КЭП в качестве доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России. Сейчас сервис доступен в отделениях банка в 40 городах страны. Получить КЭП могут все предприниматели, независимо от того, являются ли они клиентами банка.

Сертификат электронной подписи записывается на сертифицированный защищенный физический носитель (USB-токен). Клиенту потребуются паспорт и один из документов − решение о назначении руководителя для юридического лица (или другой документ, подтверждающий право действовать от имени ЮЛ без доверенности) и лист записи ЕГРИП или свидетельство ОГРНИП – для ИП.

«Квалифицированная электронная подпись – это удобный инструмент для бизнеса, который упрощает документооборот и доступ к различным электронным сервисам. Мы приглашаем предпринимателей для оформления КЭП в наши отделения в Екатеринбурге по адресам: ул. Жукова, 5, пр. Ленина, 27, ул. Луначарского, 128 и ул. Крауля, 44. Для получения электронной подписи потребуется всего один визит в банк, весь процесс займет не более получаса», – сообщил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Квалифицированная электронная подпись − цифровой аналог собственноручной подписи индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. КЭП позволяет вести электронный документооборот, пользоваться сервисами государственных органов, отправлять отчетность в ФНС, а также участвовать в электронных торгах.