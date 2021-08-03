Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента

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Голосовой ассистент ВТБ с момента запуска в феврале проконсультировал более 150 тысяч пользователей приложения ВТБ Онлайн, ответив на 200 тысяч вопросов.

В конце июля пользователи приложения ВТБ Онлайн получили возможность переводить деньги между своими счетами с помощью голосового ассистента ВТБ. Чтобы воспользоваться услугой, нужно запустить мобильное приложение ВТБ Онлайн, сказать «Привет, ВТБ!» или кликнуть на соответствующую иконку в приложении и попросить перевести деньги на свой счет в ВТБ. Услуга доступна для клиентов массовой розницы.

— У нашего голосового ассистента появляется все больше возможностей: он может помочь перевести деньги по номеру телефона и пополнить счет за услуги связи. Недавно мы добавили еще одну полезную функцию — переводы между своими счетами, так как это одна из самых востребованных услуг в приложении. Мы разрабатываем виртуального помощника на все случаи жизни: он может не только проконсультировать клиента по нашим продуктам, но и развлечь его. Например, уже сейчас с ассистентом можно сыграть в игру “Финансовая безграмотность”. В ней не будет скучных советов, о том как вести бюджет и почему нельзя писать ПИН-код на своей карте. Наоборот, мы попросим клиента выбрать неверный ответ, чтобы показать, как будут влиять такие решения на финансовое благополучие. Для запуска игры просто скажите “Давай поиграем”, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Голосовой ассистент может проконсультировать клиентов по 1,3 тыс. различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. Он подскажет информацию по использованию ВТБ Онлайн и сможет рассказать о готовности карты. Также виртуальный помощник ответит на вопросы по вкладам, программе лояльности банка, брокерскому обслуживанию и тарифам ВТБ Мобайл.


В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе и приобрести билеты в кино.

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