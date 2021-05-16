Более 2 тонн мусора собрали участники «Чистых игр», которые проходили при поддержке Свердловского отделения РЭО.

В субботу более 60 человек пришли очищать берег реки Исети. Старт был у ЖК «Огни Екатеринбурга». Территорию здесь не прибирали несколько лет, так как есть трудности с подъездными путями к этому участку.

– С коллегами из Свердловского РЭО впервые стали партнёрами «Чистых игр». Приятно удивлены, что соревнования объединяют людей разных возрастов, было множество семей с детьми. Наша команда от регионального отделения также приняла участие в квесте. Даже опытным экологам, оказалось, соревноваться непросто, территория для игры была обширной и очень грязной. Но, бесспорно, формат нам понравился.

В Екатеринбурге соревнования уже несколько лет проходят при поддержке комитета по экологии и природопользованию администрации. Думаю, и наше региональное отделение станет постоянным партнёром «Чистых игр», – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

В течение полутора часов участники экоквеста находили и сортировали мусор по категориям: смешанный, пластик, стекло, металл, батарейки, пластиковые крышечки, крупный мусор. Все отходы нужно было собрать в отдельные мешки и принести в пункты приёма отходов, где волонтёры оценивали и взвешивали собранное.

– Несмотря на то что участников на вторых «Чистых играх» было меньше, мы собрали 2063 кг мусора, из них 416 кг автомобильных покрышек, 72 кг крупного мусора, среди которого старые матрацы, ковры и т.д., 89 мешков стекла, 59 мешков пластика, – пояснила координатор проекта Альбина Ганиева.

Среди необычных находок на берегах Исети были чемодан, свидетельство о регистрации автомобиля, очки для плавания и даже игрушечное оружие.

После квеста команды ждал горячий чай и пироги, а также музыкальный сюрприз, конкурсы и анимация.

Участников наградили в двух категориях: друзья и семья. Лучшими стали команды «Счастливый Екатеринбург» и «Рарог 1».

В рамках Весеннего Кубка Чистоты с 23 апреля по 15 мая в Свердловской области прошло 7 «Чистых Игр» в Екатеринбурге – 2 игры, Первоуральске, Новоуральске – 2 игры, п. Уральский и с. Патруши.

В них приняло 422 участника, собрали более 14,4 тонн мусора, более 50% собрано раздельно!